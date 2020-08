Verdachten serie auto-inbraken aangehouden in Veere

Er zijn de laatste tijd verschillende meldingen binnengekomen van auto-inbraken in woonwijken op Walcheren, Schouwen-Duiveland en de Bevelanden. Bij sommige auto's werd geen schade aangetroffen. Hoe de inbrekers bij die auto's binnengekomen zijn is nog onbekend.

De politie is ook nog steeds op zoek naar slachtoffers van recente auto-inbraken die nog geen aangifte hebben gedaan. Ze benadrukken ook dat het mogelijk is dat er geen schade is achtergelaten aan de auto.