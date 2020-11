Verdachte van smokkel 4500 kilo cocaïne op vrije voeten

Eerste horde om tolvrije tunnel toch in VVD-programma te krijgen is genomen

14 november MIDDELBURG - De VVD-leden in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland willen in overgrote meerderheid dat het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel als actiepunt wordt opgenomen in het landelijke verkiezingsprogramma. Op 12 december moet blijken of hun wijzigingsvoorstel ook door de rest van de VVD wordt overgenomen.