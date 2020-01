Verdachte van doodrijden 24-jarige Vlissinger vandaag voor de rechter

Gevaarlijk­ste fietspad van Zeeland wordt eindelijk veiliger

0:01 VLISSINGEN - Bij nacht en ontij over het Jaagpad tussen Middelburg en Vlissingen fietsen of wandelen? Levensgevaarlijk, vinden veel fietsers die dagelijks over het smalle, onverlichte pad langs het Kanaal door Walcheren rijden. Het regende de afgelopen jaren ongelukken. Scooters botsten op fietsers, hardlopers werden omver gereden door brommers. De provincie heeft nu een eerste stap gezet naar een veiliger Jaagpad: een proef met ledspots.