Verdachte uithalers: we waren in Vlissingse haven, maar niet voor coke (die in 12 sporttassen zat)

BREDA – Twee van de vijf verdachte uithalers die op 9 april in de haven van Vlissingen zijn aangehouden hebben dinsdag bij de rechtbank in Breda ontkend dat ze iets met cocaïne van doen hadden.

De vijf mannen werden opgepakt op of bij het terrein van Zoomweg Zeeland Coldstores. Daar vond de politie twaalf sporttassen met daarin in totaal 450 kilo cocaïne. Justitie vermoedt dat de mannen in opdracht van drugscriminelen de gesmokkelde waar probeerden veilig te stellen. De rechtbank besloot dat de vijf mannen voorlopig nog in de gevangenis blijven.

Overigens liet directeur Henk Jansen van het bedrijf meteen weten dat hij niets met de drugs te maken heeft. Het lag toevallig in zijn zaak. Hij is ook geen verdachte.

Maar de aangehouden mannen zeggen ook dat ze niets met de drugs te maken hebben. ,,Ik was daar voor andere redenen’’, zei Zamir el M uit Oosterhout. ,,Ik kwam waardevolle spullen stelen, zoals iPhones of andere electronica.’’ Ook Zwollenaar Ilyas el A. zei iets dergelijks. ,,Ik was daar voor andere redenen. Welke kan ik niet zeggen, dan kom ik in de problemen.’’

De rechter probeerde hen nog te ontlokken wat dan precies de redenen waren, maar meer wilden ze niet zeggen. ,,Is dat dan erger dan waar u nu van wordt verdacht’’, probeerde de voorzitter van de rechtbank het nog één keer, maar het was vergeefse moeite.

Justitie hoopt de zaak nog dit jaar inhoudelijk te behandelen bij de rechtbank in Breda. Het onderzoek is echter nog niet klaar. Dat duurt nog tot september. Het zou kunnen dat er dan extra onderzoek wordt gevraagd door advocaten. Dat zou nog in de weg kunnen staan van een inhoudelijke behandeling.