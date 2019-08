Verdachte steekpartij Vlissingen nog steeds voortvluchtig

Wethouder Middelburg biedt excuses aan voor onrust over stoppen servicebus

28 augustus MIDDELBURG - Wethouder Carla Doorn van Middelburg heeft de gemeenteraad haar excuses aangeboden voor onrust die is ontstaan over het besluit om op 1 mei volgend jaar te stoppen met de servicebus. Deze bus is de enige vorm van openbaar vervoer in de binnenstad en een aantal wijken in het noorden en westen van de stad.