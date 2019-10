Verdachte moord Oostkapelle raakt mogelijk zijn woning kwijt door lange duur onderzoek

video - update 16.50 uur Fietser veronge­lukt bij ongeluk met vrachtwa­gen in Middelburg

16:51 MIDDELBURG - Op de Poelendaelesingel in Middelburg is vanmiddag een fietser om het leven gekomen bij een ernstig ongeval. De omgeving is afgezet, wat leidt tot lange files in omliggende straten en wegen.