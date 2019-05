Verdachte moord Oostkapelle belde kort na vondst lichaam naar Omroep Zeeland

Club van het Jaar 2019 Humor is de kracht van toneelvere­ni­ging S.T.E.C.

29 mei OOST-SOUBURG - Toneelvereniging S.T.E.C. (Souburgs Toneel en Cabaret) bestaat 70 jaar en doet mee aan de verkiezing ‘Club van het jaar’. De vereniging is in 1949 ontstaan uit de toenmalige buurtvereniging in Oost-Souburg en speelt 70 jaar later nog vier voorstellingen per jaar in De Zwaan.