Verdachte in zaak-Oostkapelle naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

MIDDELBURG - De buurman die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle, wordt voor psychologisch onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De man ontkent nog steeds . Zijn advocaat, Rivka Davidse, pleitte wederom voor zijn vrijlating. Maar de rechter wees dat verzoek af.

Het was voor de tweede keer dat de geruchtmakende zaak in het openbaar door de rechtbank werd behandeld. Zo’n 25 bewoners van Parc Zonnehove uit Oostkapelle en nabestaanden van het slachtoffer waren naar Middelburg gekomen. Bijzonder was dat de verdachte wel in het gebouw van de rechtbank aanwezig was, maar dat hij niet voor de rechter wilde verschijnen. Dat recht had hij. Hij wilde niet voor de rechter zijn verhaal doen omdat hij de confrontatie met bewoners niet wilde aangaan. Dus terwijl over hem werd gesproken, zat de verdachte tien meter verderop in een cel te wachten.

Lege zaal

Toch besloot de rechtbank dat hij in de rechtszaal moest verschijnen. Maar in het belang van het onderzoek, moesten bewoners, nabestaanden en pers de zaal tijdelijk verlaten. Daarop is de verdachte in een zo goed als lege rechtszaal (alleen zijn advocaat en de officier van justitie waren aanwezig) ondervraagd.

Net als in september werd de zaak vandaag niet inhoudelijk behandeld. Toch kwamen nieuwe details voorbij. Zo bleek dat de verdachte niet voldoende wil meewerken met onderzoeken door een psychiater en een psycholoog. De advocaat van de verdachte bestreed dat haar cliënt onwillig is en pleitte voor nieuwe gesprekken met de psychiater. Maar de rechter wees dat af. Hij vindt wel degelijk dat de verdachte weigert mee te werken. Daarom moet het Pieter Baan Centrum gaan onderzoeken wat er psychologisch met de verdachte aan de hand is.

Dna-sporen

De onderzoeken naar wat er precies op 24 mei is gebeurd lopen nog. Bekend is dat het 78-jarige slachtoffer in buik en borst is gestoken. Maar met welk voorwerp dat is gebeurd, is nog onbekend. Wel zijn dna-sporen van de verdachte gevonden op de deurklink aan de binnenkant van de deur van het slachtoffer. De grote vraag is nu: was de verdachte in het appartement van het slachtoffer aanwezig of is zijn dna op een andere manier op de deurklink gekomen? Dat kan bijvoorbeeld als hij eerder iemand een hand zou hebben gegeven, waarna diegene de dna overbrengt op de deurklink van het slachtoffer.

Het onderzoek daarnaar is complex. Deze week is een nieuw rapport verschenen waaruit blijkt dat er een relatief grote hoeveelheid dna van de verdachte op de deurklink zat. Mede om die reden vindt de rechter dat de verdachte langer vast moet blijven zitten. Dat hij daardoor mogelijk zijn huis kwijtraakt omdat hij dat niet meer kan betalen, vindt de rechter minder belangrijk dan het onderzoek naar de vraag of hij de vrouw wat heeft aangedaan.