Verdachte dodelijke steekpartij Vlissingen 90 dagen langer vast

De Middelburger werd op donderdagavond 8 september aangehouden in zijn woonplaats, nog geen uur nadat in Vlissingen Rainée Laveist was neergestoken. De steekpartij vond plaats tegen het einde van het Kickoff Festival op het Bellamypark in Vlissingen. Honderden jongeren vierden daar het begin van het nieuwe studiejaar. Laveist zou geprobeerd hebben een ruzie te sussen.

De verdachte is een bekende van de politie. In 2021 werd hij veroordeeld voor twee gewelddadige overvallen in Middelburg. Op 18 januari 2022 viel hij als veertienjarige een cafetaria binnen en bedreigde hij met een handlanger de eigenaresse van de zaak. Ze gingen er met geld en sieraden vandoor. Later dat jaar viel de tiener een medewerker en eigenaar van juwelierszaak in Middelburg aan met een mes. De juwelier stak hij twee keer in z’n zij.