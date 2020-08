Verdachte dodelijke aanrijding Inge Caljouw vervolgd voor doodslag

Het ongeluk vond plaats op de Burgemeester van Woelderenlaan, waar Caljouw - rijdend met haar handbike - geen schijn van kans had toen twee witte Volkswagens Golf hard kwamen aanrijden. De politie vermoedt dat beide bestuurders bezig waren aan een straatrace. Caljouw werd zwaargewond afgevoerd en overleed vier dagen later in het ziekenhuis.

‘We gaan voor doodslag’

De Rotterdammer werd als één van de bestuurders direct na het ongeluk aangehouden voor verhoor en later weer vrijgelaten. Een speekseltest wees uit dat hij thc had gebruikt, de werkzame stof in wiet. Om die reden nam de politie zijn rijbewijs in beslag. Na anderhalve maand werd de man opnieuw opgepakt, omdat onderzoek uitwees dat hij de aanrijding zou hebben veroorzaakt. ,,We gaan voor doodslag. Dat is nu al zeker‘’, zegt Martine Pilaar namens het Openbaar Ministerie. Over twee weken bepaalt de rechtbank of de voorlopige hechtenis van de Rotterdammer wordt verlengd.

De politie is intussen nog steeds op zoek naar de bestuurder van de andere witte Golf, die mogelijk meer weet over de toedracht van het ongeluk. Op een door de politie verspreide foto is te zien hoe beide auto's achter elkaar over Burgemeester Van Woelderenlaan in Vlissingen rijden. De man of vrouw heeft zich nog steeds niet gemeld.

Inge Caljouw was in Vlissingen en omstreken bekend als ‘ambassadeur van het onbeperkte leven’. Ze gaf onder meer gastlessen op scholen over leven in een rolstoel . Caljouw zette zich ook in voor Sportclub Gehandicapten Bevelanden.