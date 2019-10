Verdachte die verpleegkundige neerstak keert waarschijnlijk niet terug naar Beatrixstraat in Middelburg

Scooterrij­der wordt aangereden in Middelburg en krijgt daarna zelf een boete

13:07 MIDDELBURG - Een scooterrijder is woensdag aan het begin van de middag lichtgewond geraakt bij een ongeluk op de Hans Lipperheystraat in Middelburg. Hij had geen schuld aan de botsing, maar kreeg tot zijn woede toch een bekeuring voor technische mankementen aan zijn scooter.