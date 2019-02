Verdachte die inreed op agente Vlissingen meldt zich bij politie

Vlissingen dokt een ton voor een meeuwenei-vrij Schelde­kwar­tier

18 februari VLISSINGEN - Het is op het Scheldekwartier in Vlissingen een stuk drukker met mensen en materiëel dan afgelopen zomer, maar toch komt er elke dag een auto langs om te voorkomen dat meeuwen er gaan nestelen. Vlissingen betaalt voor de tweede zomer op rij 104.350 euro om de Scheldewijk in aanbouw vrij van meeuweneieren te houden. Of van bouw-bedreigende bijzonderheden zoals de rugstreeppad.