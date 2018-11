Verdachte collectant in Oostkapelle aangehouden

'De Piek blijft nodig’

13:06 VLISSINGEN – Suïcide Chicken kreeg zaterdag een stevig applaus nadat de band het concert in De Piek in Vlissingen afsloot met de Deep Purple-klassieker Smoke on the Water. Zanger Servan Veerhoek liet daarop weten dat hij hoopt dat De Piek blijft bestaan. De oud-Vlissinger kwam als tiener al in het cultuurcentrum aan de Hellebardierstraat en leerde daar tal van bandjes kennen. ,,En mijn eerste optreden was ook hier.’’