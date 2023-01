Verdachte brand azc Middelburg uit cel, voorarrest ander verlengd

AZC-directeur blikt terug op rampzalige dag: ‘Natuurlijk mogen ze terugkomen, maar wanneer?’

Bijna alle bewoners van het door brand verwoeste azc in Middelburg gaan zondag naar opvangplaatsen elders in het land. ,,Maar ze willen zo snel mogelijk terugkomen”, zegt locatiedirecteur Danny Deckers. ,,Dus daar gaan we ons best voor doen.”

