Verdachte (36) van moord op Henk Cijsouw 90 dagen langer vast

Domburgse leerlingen: ‘Water is goed en best wel lekker’

27 september DOMBURG - Tygo Schout (9) en Danique Saman (8) vinden het prima dat op het speelterrein van basisschool De Golfslag in Domburg sinds maandag een watertappunt staat. Daar kunnen ze, als ze dorst hebben, water halen. Tygo: ,,Water drinken is goed en het is best lekker.”