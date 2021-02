Verboden in Vlissingen: met je hondje naar het graf van zijn baasje

Taakstraf geëist voor verkrach­ten echtgenote

29 januari MIDDDELBURG - Tegen de 45-jarige Vlissinger C. W. is vrijdag voor de rechtbank in Middelburg een taakstraf van 240 uur, één dag cel, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en toezicht door de reclassering geëist. W. wordt ervan verdacht eind mei zijn toenmalige echtgenote, die op dat moment 29 weken zwanger was, met enig geweld te hebben verkracht. W. heeft zelf een andere visie over wat er gebeurd is.