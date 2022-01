Verboden en onverzekerde e-step in beslag genomen na tweede overtreding op de openbare weg

De 49-jarige eigenaresse van de step kreeg kort geleden al een waarschuwing omdat het vervoersmiddel niet is toegestaan op de openbare weg. Dit keer werd ze opnieuw betrapt toen ze over het fietspad aan de Spuikomweg in Vlissingen reed met de step. Omdat dit de tweede overtreding was in korte tijd, besloten de agenten om de step in beslag te nemen.