Veranderende coronaregels vergen voortdurend improviseren

SERIECorona. Op scholen worden ze er gek van. De een na de ander is besmet. Al hoeven kinderen zonder klachten niet meer in quarantaine. Maar leerkrachten... Directeur Mary de Kroo van basisschool SVS De Magdalon in Veere vertelt deze week wat ze meemaakt.

Op De Magdalon zitten 73 kinderen, verdeeld over vier combinatiegroepen. Ze krijgen les van acht leerkrachten. Voor De Kroo is het voortdurend puzzelen. Want een blik vervangers opentrekken kan ze niet en een invalpool heeft ze ook niet. ,,Maar we hebben op elke school wel wat extra mensen achter de hand. En soms val ik zelf in, al blijft mijn eigen werk dan liggen.”

Vorige week zaten in groep 5/6 twaalf van de achtentwintig kinderen thuis. Acht hadden er corona. ,,Voor de zekerheid heb ik nog even met de GGD gebeld. Want op zich is de regel dat kinderen niet meer in quarantaine hoeven. Maar je vraagt je wel af tot hoever dat gaat. Als op een geven moment de helft van de klas thuiszit, is het misschien toch slimmer om online les te gaan geven. Bij de GGD zeiden ze dat als kinderen alleen milde klachten hebben, het de bedoeling is om de groep op school te houden. Dus dat hebben we gedaan.”

De week ervoor had de leerkracht van groep 7/8 corona. ,,Die groep heeft wel een aantal dagen thuis gezeten, omdat ook vier kinderen in de groep corona hadden. Toen gold nog de regel dat bij drie besmettingen de klas in quarantaine moest.”

Veranderende regels vergen dus voortdurend improviseren. ,,Zoals het er nu naar uitziet, zijn alle leerkrachten er maandag. We hebben overigens een studiedag, dus de kinderen zijn er niet. Maar de situatie kan elk moment veranderen en dan gaan we dat weer oplossen..”