Velen denken ook nu nog aan de Voedselbank

De Voedselbank Walcheren kan vrijdag mooie mondkapjes uitdelen aan de cliënten die dan hun wekelijkse pakket afhalen. Dankzij een gift van het Westkapelse museum Het Polderhuis beschikt het nu over tweehonderd kapjes die door zes vrijwilligers uit Westkapelle zijn gemaakt. Het gaat om mondkapjes in de mooiste uitvoeringen. Van dieren- en tattooprints tot en met Zeeuws schortenbont.

Ivo van Beekhuizen kwam woensdag speciaal vanuit Westkapelle naar Middelburg om ze af te geven. Cliënten van de Voedselbank houden op die manier wat geld over dat ze aan andere nuttige zaken kunnen besteden, zo zei hij. Voorzitter Emmy de Kraker van de Voedselbank beaamde dat dat inderdaad heel belangrijk is. ,,Want veel van onze cliënten moeten rondkomen van vijftig euro in de week. Die hebben het geld niet om zelf mondkapjes te kopen.”

De vrijwilligers van het Polderhuis waren, aldus Ivo van Beekhuizen, direct enthousiast toen er werd voorgesteld om ook kapjes te maken voor de Voedselbank. ,,Ze maken ze normaal voor de verkoop bij ons. Zeker in de eerste tijd van de coronacrisis verkochten we er heel veel.”

‘Cliënten verrassen met pakket kaasblokjes’

De Voedselbank krijgt de laatste tijd veel van andere bedrijven en instellingen, vertelde Emmy de Kraker. ,,Pas was er nog een bedrijf dat langs kwam met een grote cheque. In plaats van een kerstpakket voor de werknemers hadden ze besloten om geld aan ons te geven.” En ze wees naar een aantal vrijwilligers die in de loods van de Voedselbank aan aan het snijden waren in blokjes. ,,Gekregen van Kaasboerderij Schellach, om uit te delen aan de cliënten. We kunnen ze vrijdag verrassen met een pakketje kaasblokjes.”

Volledig scherm In de school ligt heel wat klaar voor de Voedselbank © Het Scheldemond College

Ook staat er momenteel veel fruit te wachten op de cliënten. ,,Gekregen van een school. Daar krijgen de leerlingen elke dag een fruitontbijt. Maar ja, de scholen zijn dicht zodat er momenteel niemand is om het op te eten. Dus kregen we een telefoontje of we het kunnen gebruiken. En natuurlijk kunnen we dat.”

De Voedselbank Walcheren bedient zo’n 220 cliënten. Dat aantal is al een tijd stabiel. ,,Maar we verwachten dat door deze lockdown er straks wel nieuwe mensen bij ons aankloppen voor hulp”, zo vreest De Kraker.

Tweehonderd flessen kersensap en evenzoveel afbakbroodjes

Donderdag krijgt de Voedselbank een heel groot pakket houdbare producten dat is ingezameld door leerlingen, ouders en medewerkers van het Scheldemond College in Vlissingen. Met de feestdagen in het vooruitzicht wil de school het liefst zoveel mogelijk mensen toch een beetje positief een gevoel geven. En dat gaat zeker lukken met de grote aantallen die zijn opgehaald. Directeur Scheldemond College Eugène Fagg: ,,De ontvangsthal van de school lijkt wel een supermarkt. Elke dag zag ik leerlingen en collega’s met tassen vol producten de tafels verder vullen. Woensdagochtend kwamen daar nog driehonderd zakken uien, tweehonderd flessen kersensap en evenzoveel afbakbroodjes bij van bedrijven als Uienhandel MSP, Landwinkel Elebaas en Jumbo. Het is mooi om te zien dat iedereen, die het kan, zijn steun bijdraagt.”