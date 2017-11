B en W: Veiligheidshuis nog zeker anderhalf jaar in Vlissingen

Raadslid Els Verhage (GroenLinks) was bang dat met Veilig Thuis, waar mensen terecht kunnen na huiselijk geweld, ook het Veiligheidshuis uit Vlissingen zou vertrekken. De GGD besloot dat Veilig Thuis beter in het Goese hoofdkantoor kan zitten en het Vlissingse college heeft de dienst niet op andere gedachten kunnen brengen.

Maar 'voorlopig is geen sprake van verhuizing van het Veiligheidshuis', benadrukt het college. B en W voegen daar aan toe dat Vlissingers voor overleg met Veiligheidshuis en Veilig Thuis in hun eigen woonplaats terecht blijven kunnen, omdat er een medewerker van Veilig Thuis in Vlissingen blijft. In het Veiligheidshuis of bij Porthos zijn de 'familienetwerkberaden'.