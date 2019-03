Veiligheid op Vlissings strand in geding door rechtszaak

Veel onbekende gebruikers en bedrijven in Vlissingse sportzalen en wijkcentra

17:07 VLISSINGEN - Er zitten veel mensen en ook bedrijven in sportzalen en wijkcentra waar de gemeente Vlissingen niets van af weet. Dat gaf wethouder Rens Reijnierse donderdag toe in de raadscommissie. ,,We hebben dertig jaar lang alles laten gebeuren.” Nu wordt per gebouw onderzocht wie er allemaal in zitten. Dat moet half augustus duidelijk zijn.