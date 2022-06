Vegas uit respect voor veteranen met voorlezen gedicht op Abdijplein

De Vlissingse scholier had Een gedicht voor veteranen zelf uitgekozen en wilde het graag voorlezen. ,,We moeten respect hebben voor mensen die voor onze vrijheid vochten. Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, memoreerde de 13-jarige alsof hij burgemeester of Commissaris van de Koning was. Vegas kwam er tijdens een familievakantie in Berlijn achter dat de gevolgen van oorlog zich lang laten voelen. ,,De muur is wel gevallen, maar je kunt nog goed zien dat het oosten veel armer is dan het westen.”