Veertien verdachten in een jaar opgepakt voor drugshandel in Vlissingen

Vlissin­gers gooien nog te veel restafval weg

7:15 VLISSINGEN - Vlissingers gooien nog steeds bovengemiddeld veel weg. Souburgers en Ritthemers spannen de kroon: zij mikten het afgelopen jaar per persoon nog 174 kilo restafval in de verzamelcontainers. Wil Vlissingen het landelijke streven van maximaal 100 kilo restafval per inwoner volgend jaar halen, dan moet er aangepakt worden.