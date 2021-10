Veertien nieuwe Covidbesmettingen in noodopvang asielzoekers Middelburg

Corona in de noodopvang, 320 man in quarantai­ne in de Zeelandhal­len... En hoe nu verder?

GOES - Het nieuws ging als een lopend vuurtje door het hele land: corona-uitbraak in Goes. In de noodopvang voor vluchtelingen nog wel. Van de 320 mensen die zijn ondergebracht in de Zeelandhallen, zijn er 49 besmet met Covid-19. Hoe kan dat, zijn mensen getest en ingeënt en wat gebeurt er om een verdere uitbraak te voorkomen?

25 oktober