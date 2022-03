Veerse werkgroep hoopt nog steeds op bouw appartementen op Oranjeplein

Domburgse scholieren: ‘Wel daklozenop­vang, geen skatebaan’

DOMBURG - Is een skatebaan nodig in je dorp als je al een speeltuin hebt? Leerlingen van de groepen zeven en acht van de Domburgse basisschool De Golfslag vinden in meerderheid van niet, zo blijkt maandag tijdens een les gemeentepolitiek. Dan is een kinderdagverblijf toch belangrijker. Bovendien gaat een skatebaan ten koste van groen en daar moet de gemeente heel zuinig mee omspringen.

7 maart