Veerse wallen worden paradijsjes voor vlinders

Vrouw opgepakt voor brandstich­ting in flat Middelburg

11:06 MIDDELBURG - Een 37-jarige vrouw uit Vlissingen is vandaag rond 04.00 uur aangehouden op verdenking van brandstichting in een flat aan de Oosterscheldestraat in Middelburg. De politie vermoedt dat zij oud papier van een stapel in de galerij heeft gepakt en dat in de lift heeft aangestoken.