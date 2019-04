Veerse strandbeheerders mogen in Vlissingen aan de slag

VLISSINGEN - Vlissingen kan Stichting Strandexploitatie Veere deze zomer aan het werk zetten op de Vlissingse stranden. De rechtbank in Breda heeft de eisen van de Vlissingse strandwacht Albert Dijkstra in een kort geding afgewezen.

Dijkstra spande het kort geding aan nadat hij van zijn werkgever gemeente Vlissingen vernam dat zijn werk op bezuinigingsgronden werd ondergebracht bij de SSV. Dijkstra, die zelf een bedrijf heeft in hulpverlening, wil meedingen naar het contract voor strandbeveiliging, maar het Vlissingse college had de opdracht al gegund bij ‘uitsluitend recht’ aan SSV omdat ze een uniform beheer van de Walcherse stranden beoogde. Dijkstra spande een kort geding aan toen bleek dat het college fouten had gemaakt door het contract van SSV voor vijftien jaar strandbeheer ad vijf miljoen euro te snel te tekenen. Kort voor het kort geding herriep de gemeente Vlissingen dat langdurige contract en sloot in plaats daarvan een overeenkomst voor één jaar.

Bevoegd

Hoewel fracties in de gemeenteraad daar vraagtekens bij zetten, oordeelt de rechtbank dat het college bevoegd is om af te wijken van beleid en op grond daarvan de overeenkomst mocht sluiten. De rechtbank stelt ook dat de gemeente bij een langjarig contract gehouden is aan de regels van het aanbestedingsrecht. Komend jaar wil Vlissingen onderzoeken op welke manier een langjarige overeenkomst voor het strandbeheer tot stand moet komen. In het najaar moet duidelijk zijn of de gemeente met SSV in zee kan op basis van ‘uitsluitend recht’ of dat er meer ondernemers moeten kunnen meedingen naar de opdracht.

Bereikt