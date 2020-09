Veerse regels voor kamerverhuur aangescherpt; verhuurders moeten aan strenge eisen voldoen

Verdachte misdrijf Oostkapel­le neemt het woord: ‘Ik heb er niets mee te maken’

1 september MIDDELBURG - Een jaar en drie maanden zit E.F. (57) al vast omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 78-jarige buurvrouw. Maar het was vandaag voor het eerst dat hij in de rechtbank aanwezig was en ook iets zei. ,,Wat er gebeurd is met die mevrouw, daar wil ik mijn deelneming voor betuigen. Ik heb er niets mee te maken.” Toch blijft hij vastzitten.