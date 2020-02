Veerse partij laat eigen wethouder keihard vallen

DOMBURG - De Veerse fractie van DTV laat haar eigen wethouder keihard vallen. Marcel Steketee werd twee jaar geleden nog naar voren geschoven als een zwaargewicht. Nu DTV samen met PvdA/GroenLinks en CDA een nieuw college vormt, komt zijn naam echter niet voor in het rijtje van kandidaatwethouders. De betrokkenen willen nog geen uitleg geven over dit besluit.

Wel Chris Maas (PvdA/GL), Pieter Wisse (CDA) en Adri Roelse (DTV). Zij zijn door hun partijen naar voren geschoven om de komende twee jaar Veere te besturen. Ze onderhandelen momenteel samen met formateur Wouter van Zandbrink over een nieuwe coalitie, nadat DTV een week geleden de stekker uit de coalitie met SGP/CU en VVD trok. Vooral de keuze voor Adri Roelse is opvallend. Door deze ondernemer in windenergie naar voren te schuiven laat DTV de eigen wethouder Marcel Steketee keihard vallen.

Steketee, tot twee jaar geleden werkzaam bij het Openbaar Ministerie, werd destijds door de lokale partij naar voren geschoven als een zwaargewicht. Vorige week woensdag, nadat Roelse de steun aan de coalitie had opgezegd, ging hij niet in op de vraag of Steketee kon terugkeren. Hij zei toen dat Veere behoefte heeft aan ervaren bestuurders. Dat de band tussen Steketee en zijn partij niet goed is, bleek toen ook al. Hij hoorde pas woensdagochtend dat zijn fractie de steun aan het college introk. Dat was kort voordat Roelse de andere coalitiepartners inlichtte.

Wisse is een scherp debater

Gezien de roep om ervaren bestuurders door DTV is ook de keuze voor Pieter Wisse opvallend. Deze docent wiskunde is al vele jaren raadslid en fractievoorzitter, maar hij heeft weinig bestuurlijke ervaring. Jaren geleden was hij een van de genomineerden voor Leraar van het Jaar. Hij kreeg net niet voldoende stemmen om die titel te mogen dragen. In de gemeenteraad toont hij zich een scherp debater en iemand die precies wil weten hoe alles in elkaar zit. En hij neemt geen genoegen met halve antwoorden.

Zetelwinst dankzij populariteit van Maas

Dat PvdA/GL Chris Maas voordraagt is geen verrassing. Een week geleden zei de oud-directeur van de Stichting Welzijn Veere zelf al dat dat hij bereid is weer wethouder te worden. Tussen 2010 en 2018 was hij dat ook. Twee jaar geleden hoopte hij op een vervolg. Terwijl zijn partij landelijk overal verloor boekte ze, mede door zijn populariteit, een grote verkiezingswinst en ging van drie naar vijf zetels. De fracties van SGP/CU, CDA en PvdA/GL hadden vervolgens op een haar na een akkoord. Maar plotseling kozen de onderhandelaars van SGP/CU voor een coalitie met VVD en DTV. Maas was woedend over dat ‘verraad’. Vanaf dat moment voerde hij samen het Wisse een heel stevige oppositie.