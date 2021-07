Veerse marktmeester Chris Koole: ‘Ik zie de mensen hier weer lachend rondlopen’

Bij de oesterkraam slurpen bezoekers tevreden de schelpen leeg, vergezeld van een wit wijntje. Voor de kar van de haringman genieten bezoekers van hun zilte lekkernij. De Haagse zussen Bibian (22) en Loren(21) slenteren relaxed tussen de kraampjes op de Veerse Kaai. ,,We zijn hier op vakantie. Dit is trouwens de eerste markt die we weer bezoeken’’, zegt Bibian. Zus Loren zoekt naar ‘de lekkerste honing’ bij de kraam van imkerij Poppendamme. Loren: ,,We letten wel een beetje op, dat we genoeg afstand houden enzo. Maar iedereen is wel relaxed. Het is fijn hier te zijn. We liepen eigenlijk per ongeluk tegen de markt aan.’’ De markt ademt een ontspannen sfeer ondanks de stijging in het aantal coronagevallen. Het is niet superdruk en iedereen loopt op z’n gemakje langs de kramen. Marktmeester Chris Koole voelt die ontspannen sfeer ook als hij een rondje markt doet.