Veerse kiezers straffen coalitie af, Hart voor Veere stampt gemeenteraad binnen met 3 zetels, SGP grootste partij

De grote winnaar van de verkiezingen is Hart Voor Veere (HVV), de partij van de ex-DTV’ers Stijn van Kervinck en Marcel Steketee. Na de breuk twee jaar geleden met DTV ging Van Kervinck alleen verder en vormde samen met Steketee HVV. Die partij heeft nu drie zetels en wil graag, aldus Van Kervinck, regeringsverantwoordelijkheid dragen. Die kans is reëel: samen met de andere twee ‘oude’ oppositiepartijen SGP en VVD hebben ze een krappe meerderheid van tien zetels, want de SGP behaalde vier zetels en de VVD drie. Zover is het echter nog niet. Donderdagavond komen alle partijen bijeen en gaan ze kijken of welke manier er een coalitie gevormd kan worden. Hoogstwaarschijnlijk kiezen ze dan voor een informateur die dat moet verkennen.

Jaap Melse (SGP) is zeer tevreden met het behalen van vier zetels en het feit dat zijn partij weer de grootste is en het voortouw mag nemen bij het formeren van de nieuwe coalitie. De SGP/CU-combinatie kreeg vier jaar geleden vijf zetels. De ChristenUnie heeft echter de jarenlange band met de SGP verbroken en haalde op eigen houtje één zetel. Ook D66 keert na een afwezigheid van vier jaar terug in de Veerse raad. Lijsttrekker Jacco van Maldegem is daar zeer tevreden over. ,,We zijn terug en met vierhonderd stemmen meer dan vier jaar geleden. Wij doen weer mee.” Hij verwacht niet dat zijn partij gevraagd wordt om deel te nemen aan een toekomstige coalitie. Dat verwacht lijsttrekker René Molenaar (CU) ook niet. Ook hij is blij dat zijn nieuwe partij voldoende stemmen heeft behaald zodat hij raadslid kan worden en het geluid van zijn partij kan laten klinken.

Blijdschap en teleurstelling

Marja Osté (VVD) toonde woensdagavond tijdens de presentatie van de stemmen en de zetels een grote glimlach. Haar partij is erin geslaagd de drie zetels te behouden. Die partij vreesde zetelverlies door de komst van HVV. Ook zij liet weten dat haar partij regeringsverantwoordelijkheid niet uit de weg gaat.

Chris Maas (PvdA/GL) was ronduit teleurgesteld door het verlies van twee zetels. Zo’n groot verlies, van vijf naar drie, had hij niet verwacht. Hij liet echter ook weten dat zijn partij altijd bereid is op basis van een goed programma deel te nemen aan een coalitie. Hij wacht dan ook af wat er de komende tijd besproken wordt.

Pieter Wisse (CDA) is net zo teleurgesteld. Hij had niet op zo’n verlies gerekend. Maar hij liet ook weten dat zijn partij en hij altijd bereid zijn toe te treden tot een coalitie, ‘mits we voldoende kunnen bereiken’.

Quote Twee jaar is te kort geweest om alles te kunnen doen wat nodig is Adri Roelse , Lijsttrekker DTV

Adri Roelse (DTV) is net als de lijsttrekkers van CDA en PvdA teleurgesteld. Hij wees er op dat ze met z’n drieën de afgelopen twee jaar besluiten hebben moeten nemen die niet populair zijn maar wel nodig om Veere vooruit te helpen. Hij doelde onder meer op het invoeren van betaald parkeren langs de kust en de forse verhoging van de gemeentelijke belastingen.

De coalitie van CDA, DTV en PvdA/GL trad twee jaar geleden aan nadat DTV niet langer wilde samenwerken met SGP/CU en VVD. Roelse: ,,Twee jaar is te kort geweest om alles te kunnen doen wat nodig is.” Hij is ervan overtuigd dat de coalitie betere verkiezingsresultaten had geboekt als ze vier jaar had kunnen regeren. Hij zei ook dat zijn partij altijd bereid is om toe te treden tot een coalitie. Maar hij verwacht niet dat er een beroep zal worden gedaan op zijn partij.

Brede steun

Jaap Melse liet wel weten dat hij vindt dat er een brede coalitie moet komen die kan rekenen op een brede steun in en buiten het gemeentehuis. Ook sluit hij bij voorbaat geen enkele partij uit.

Burgemeester Rob van der Zwaag toonde zich woensdag tevreden met de opkomst van de kiezers. ,,71,3 procent is wezen stemmen. Dat is maar 0,1 procent minder dan vier jaar geleden.”

