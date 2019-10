Veerse campingeigenaar wil z'n chalets niet naast de mestplaat - ‘wie gaat daar nu staan?’

Domburg en Veere in finale van verkiezing Schoonste Winkelge­bied

14 oktober VLISSINGEN - Zowel het centrum van Veere als dat van Domburg zit in de finale van de landelijke verkiezing van het Schoonste Winkelgebied van Nederland. In de top tien, waar ook Vlieland en Schiermonnikoog in staan, is de gemeente Veere twee keer vertegenwoordigd. Eind oktober wordt de winnaar van de titel ‘Schoonste Winkelgebied’ bekendgemaakt door NederlandSchoon.