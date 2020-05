Veerenaar Martijn onderweg voor ‘oefentocht’ grote MS-reis

De Ridder had als jochie ‘een gezonde hekel’ aan fietsen, maar een fietshater - ‘waar ik al voor versleten ben’ - zou hij zich zelf niet willen noemen. ,,Als jongen had ik het gevoel dat ik altijd tegenwind had en daar was ik dan niet blij mee. Maar ik heb nu al maanden getraind om in september naar Zuid-Spanje te kunnen fietsen. Als ik niet uitkijk, krijg ik er nog lol in", lachte hij zaterdagmiddag vlak voor vertrek voor het stadhuis van Veere.