Veere zet zichzelf klem in zaak hotel-resort Biggekerke

Schat aan gegevens gevonden over oude begraaf­plaats Vrouwenpol­der

18 augustus VROUWENPOLDER - Tussen 1915 en 1932 werden maar liefst zes kinderen van het gezin Goedbloed begraven op de begraafplaats Noorddijk bij Vrouwenpolder. De eerste in 1915 en daarna in 1916, 1917, 1919, 1922 en 1932. Heel opvallend, drie van hen droegen Izaäk Abraham als voornamen. De meeste stierven enkele weken of maanden na de geboorte. ,,Vandaar dat die naam vaker werd gebruikt”, zegt Ida Doorenweerd.