Veere zet streep door gasgebruik gemeentehuis

Een nieuwe luchtwarmtepomp zorgt er niet alleen voor dat het gemeentehuis niet meer aan het gas hoeft, maar bespaart ook nog eens 25 procent aan energie. Die besparing loopt dit jaar waarschijnlijk op tot dik dertig procent. In de loop van dit jaar verdubbelt het aantal zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis van 500 naar 1000. Dat vergt weliswaar een fikse investering, maar daar krijgt Veere ook een stevig subsidiebedrag voor. Melse: ,,De zonnepanelen verdienen we bovendien in vijftien jaar terug."