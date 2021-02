Veere wist van illegale verhuur in Prinsepark en Zuiderpark Domburg: ‘Jarenlang gedoogd en nu dit’

Kopers tweede woning Biggekerke voelen zich bekocht

24 november BIGGEKERKE - De eigenaren van een aantal woningen in Biggekerke voelen zich erg benadeeld als ze vanaf volgend jaar hun bezit niet meer mogen verkopen als tweede woning. Dat gaat zeker op voor een Duits echtpaar dat op 4 september een woning in het centrum kocht. ,,Zonder dat ze signalen kregen van de kant van de gemeente dat het beleid zou veranderen”, aldus hun raadsman Rini Moeliker. Hij geeft aan dat het echtpaar de woning beslist niet zou hebben gekocht als ze toen hadden geweten dat de gemeente volop aan het werk was met nieuwe richtlijnen.