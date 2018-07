Veere 'wist niets' van Middelburgs onderzoek naar Porthos

DOMBURG – Het dagelijks bestuur van de gemeente Veere is verbaasd dat burgeradviseur Peter Vrancken in opdracht van Middelburg onderzoek doet naar Porthos. Volgens een brief wist het Veerse college daar niets van, noch de leiding van het Walcherse zorgloket.

Het werd pas bekend toen vorige week een interview met Vrancken in de PZC stond, aldus de brief. Dat is opmerkelijk omdat deze krant al eerder aandacht gaf aan het onderzoek. Ook is al weken op de website van de gemeente Middelburg te lezen dat dat onderzoek plaatsvindt.

Quote Het negatieve beeld doet geen recht aan het werk dat door de medewer­kers van Porthos wordt verzet Gemeente Veere

Veere wil desondanks weten waarom het niet op de hoogte is gebracht. En waarom er gekozen is voor een ‘vrijwillige burgeradviseur’. ,,Terwijl de Walcherse gemeenten gezamenlijk afspraken dat een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd”, aldus de brief. Veere wil precies weten wat de opdracht is die Middelburg gaf aan de burgeradviseur. ,,En waarom deze niet besproken in de stuurgroep Porthos?” Ook vraagt Veere of zijn rapport wel objectief wordt.

De Veerse bestuurders wijzen erop dat Porthos te maken heeft 'met zo'n 10.000 unieke Walcherse klanten die één of meer betaalde voorzieningen uit de Wmo of Jeugdwet ontvangen'. Uit het artikel in de PZC blijkt, aldus de brief, dat de adviseur tot op dat moment met tien mensen sprak. Veere: ,,Dit geeft aan dat zijn ervaringen totaal niet in verhouding staan met de omvang van het klantenbestand waarmee Porthos als lokale toegangsorganisatie te maken heeft. Het negatieve beeld doet geen recht aan het werk dat door de medewerkers van Porthos wordt verzet.”