Veere wil nog meer vluchtelingen uit Oekraïne opvangen

Dinsdag arriveerde al een groep van zestien vluchtelingen die gehuisvest is in hotel Woestduyn tussen Westkapelle en Domburg, waar ze zo’n zes maanden kunnen blijven. Burgemeester Rob van der Zwaag zegt dat vluchtelingen welkom zijn in Veere. ,,Ik ben blij dat we de deze groep mensen kunnen opvangen. Onze eerste zorg is ze rust gunnen in een veilige omgeving, te voorzien van een bed en de eerste levensbehoeften. Er komt veel op ons af en ik merk dat we met zijn allen snel willen handelen en meteen in actie willen komen. Dat geeft aan hoe betrokken onze inwoners zijn. We hopen dat de vluchtelingen hier tot rust kunnen komen.”