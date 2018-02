Veere wil mensen met beperking de duinen over helpen

De gemeente Veere wil het VN-verdrag Handicap handen en voeten geven. Het rolstoelvriendelijk maken van de stranden is daar een hoofdpunt van.



Op een aantal locaties in Veere is het al mogelijk om met een rolstoel het strand te bereiken. Maar op andere plekken is dat geen abc’tje. ,,Dishoek, bijvoorbeeld, heeft de hoogste duinen van Nederland. Het hoogteverschil is zo’n zestig meter. Wij wisten niet hoe we hier een overgang konden plaatsen waarbij rekening wordt gehouden met het hoogteverschil, stuivend zand, zoutwater en het steeds veranderende landschap.”