Veere wil einde maken aan vrijheid om Domburgse zomerwoning te bouwen zonder vergunning

Het dagelijks bestuur van de gemeente wil dat iedereen die van plan is in haar of zijn tuin zo’n vakantiehuisje te bouwen eerst een omgevingsvergunning aanvraagt. Op die manier wil het de ongelimiteerde wildgroei van deze zomerwoningen tegengaan. Het verwacht dat de gemeenteraad eind 2023 instemt met die aanpassing.

Iedereen in de gemeente met een beetje tuin kan nu zo’n zomerwoning plaatsen waarin tot zes toeristen kunnen verblijven. Dat is een oud recht zodat inwoners ook zelf kunnen profiteren van het toerisme. Er wordt de laatste jaren binnen de Veerse politiek echter steeds nadrukkelijker gesproken over het stellen van grenzen aan dat recht want ze zorgen er mede voor dat het tijdens het seizoen heel druk kan zijn waardoor de leefbaarheid in de knel komt. Sinds enkele jaren probeert de gemeente de groei van de toeristische bedden te beperken en het is dan ook niet vreemd dat het nu ook kijkt naar de Domburgse zomerwoningen.