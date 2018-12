Veere wil auto's weren uit het centrum

Wijknet­werk Middenge­bied in Vlissingen heeft een ontmoe­tings­punt nodig

10 december VLISSINGEN – Een wijknetwerk en échte samenhang tussen de bewoners in het Middengebied krijg je pas als er weer een centraal, sociaal ontmoetingspunt is. Zoals het verdwenen Het Vlot aan de Bloemenlaan dat was.