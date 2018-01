Veere vreest woningnood door houding Provincie

Camperaar mag in Middelburg niet meer slapen op parkeerterrein

13:29 MIDDELBURG - Het was al aangekondigd en nu mag het ook echt niet meer: overnachten in je camper op het parkeerterrein op Ramsburg in Middelburg. Ook op Hof van Tange en aan de Kanaalweg is slapen in de camper verboden. Dat mag alleen nog op de campings in de buurt.