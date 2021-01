Veere vreest dat bezoekers van nieuw waterpark het nog drukker maken in de dorpen

Wim Hofman 80 jaar: ‘Er wordt nu ophef gemaakt van mijn tachtigste. Maar ik heb ook jaren gehad dat er geen verjaardag was’

9:00 Wim Hofman, Zeelands bekendste en meest gelauwerde kinderboekenschrijver wordt 80 jaar. Hij schrijft en dicht ook voor volwassenen. Is beeldend kunstenaar. En columnist van deze krant, al vijftien jaar zonder één week over te slaan. Als in april de Dokbrug in Vlissingen klaar is, lezen we op de onderkant van het brugdek zijn gedicht 'Waar zijn onze schepen?’ Hij wandelt graag, dagelijks met zijn vrouw Toke even vanuit hun huis naar het strand. Hij wandelt ook graag door herinneringen.