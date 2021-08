Veere verruimt regels voor starterslening zodat meer jongeren een huis kunnen kopen

Voedselbos aan Driewegen­hof moet mensen samenbren­gen

18 augustus MIDDELBURG - Mensen samenbrengen. Met dat doel wordt tussen de flats aan de Driewegenhof in de Middelburgse wijk Dauwendaele een voedselbos aangelegd. Het is een initiatief van Cityseeds, de organisatie die al jaren via het stadstuinbouwproject groente en fruit verbouwt voor de minima. In september begint de aanleg van het bos samen met leerlingen van basisschool Het Element, aldus Ran Kok van Cityseeds.