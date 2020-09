Veere sluit douches in sporthallen om risico besmetting te beperken

In de gemeente Veere nemen ze echter het zekere voor het onzekere. Onlangs vroeg een beheerder van een van de Veerse sporthallen of het nog veilig is douches schoon te maken als er nog stoom hangt. Het Veerse college stelt dat daar nog weinig over bekend is. ,,Het is wel zo dat eerder al is gebleken dat het coronavirus wel kleeft aan aerosolen, kleine waterdruppels”, zo schrijft het Veerse college in een nota.