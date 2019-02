Veere: Rookverbod voor ambtenaren tijdens werktijd

Het riool aan de Bos­schaarts­weg in Vlissingen is lek; het is niet de oorzaak van de rot­te-eieren­lucht

13:28 VLISSINGEN - De rioolleiding aan de Bosschaartsweg bij de Mortiere in Vlissingen lekt. Via de leiding wordt het afvalwater van (de regio) Middelburg afgevoerd naar de zuivering in Ritthem. Het lek is volgens waterschap Scheldestromen niet de oorzaak van de rotte-eierenlucht die dinsdag door veel mensen werd geroken.