Veere pakt verhuurders van illegale vakantiehuizen aan

Eieren

De uitbaatster van een vakantiewoning aan de Noordweg in Serooskerke en de Kraanstraat in Veere hangt nu een dwangsom boven haar hoofd. De eigenaresse, die niet met haar naam in de krant wil, kiest eieren voor haar geld. ,,We zijn met de gemeente in gesprek gegaan maar we hebben niet zoveel keus hè? We geven er maar gehoor aan en stoppen. Gelukkig hebben we wat uitstel gekregen want we kunnen moeilijk allerlei reserveringen afzeggen.”