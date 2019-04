Veere neemt geen maatregelen tegen clubhuis van watersporters

Bij de gemeente was geklaagd omdat er op 8 september een groot feest werd gehouden en omdat ook niet-leden in het clubhuis eten en drinken. Maar burgemeester en wethouders treden niet op. Het college wijst erop dat een horecabedrijf, zoals dat bij de jachthaven, de bezoekers niet mag selecteren. Het wordt op basis van het bestemmingsplan dan ook beschouwd als een gewoon bedrijf dat zich aan al de regels moet houden. Het clubhuis houdt zich aan de regels, vinden B en W. Dat geldt ook voor het feest dat er werd gehouden; ook dat was niet illegaal.