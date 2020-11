Veere maakt parkeren zo duur dat niemand er nog wil staan - en dat is nu net de bedoeling

Op de parkeerplaatsen moet vanaf volgend jaar 5,20 euro per uur betaald worden. Een tarief dat in geen enkele Nederlandse of Belgische kustplaats wordt gevraagd. Het dagelijks gemeentebestuur kiest bewust voor zo’n bedrag om ervoor te zorgen dat die terreinen beschikbaar blijven voor de eigen inwoners, zo blijkt uit stukken die vrijdag zijn opgestuurd naar de raadsleden.

De gemeenteraad besloot onlangs akkoord te gaan met het uitbreiden van het betaald parkeren langs de gehele Veerse kust. Tot nu toe moet er alleen in Domburg en Veere betaald worden. Daar komt vanaf begin 2021 ook Zoutelande bij. De andere kustkernen volgen later.

Bezoekers voetbalvereniging De Meeuwen hoeven niet te betalen

De mogelijkheid om gratis te parkeren nabij Domburg en Veere blijft. Voor Zoutelande is betaald parkeren helemaal nieuw. Dorpsraad en ondernemersvereniging hebben zich lang verzet tegen invoering maar de gemeenteraad besliste anders. Uit de opgestuurde stukken blijkt dat bij Zoutelande geen gratis parkeerterrein komt. Bezoekers van voetbalvereniging De Meeuwen hoeven echter niet te betalen. Het bestuur van die club was daar wel bang voor omdat hun velden naast een groot parkeerterrein bij de duinen liggen.

Vanaf volgend jaar worden er binnen de gemeente Veere vijf tarieven gehanteerd voor het betaald parkeren. Dat begint bij 2 euro en gaat via 2,40, 2,80 en 3,20 naar 5.20. Hoe dichter bij het centrum of de kust, hoe hoger het tarief. Bezoekers kunnen vanaf volgend jaar bij de parkeermeters ook dagkaarten kopen. Dat wordt een bedrag dat min of meer gelijk is aan vijf uurtarieven. Door het hanteren van de verschillende tariefzones is het volgens het Veerse college mogelijk de parkeerdruk en verkeersbewegingen te sturen. En daardoor ook de overlast voor inwoners te verminderen. De gemeente wil ook gaan werken met een speciale parkeer-app.