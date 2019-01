Veere legt particuliere verhuur aan toeristen aan banden

Het dagelijks bestuur van de gemeente Veere wil maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de particuliere verhuur wordt beperkt. Op die manier hoopt het de leefbaarheid voor de eigen inwoners in vooral de kustplaatsen te bevorderen. De meest in het oog springende maatregel is het terugdringen van het aantal kamers dat particulieren mogen verhuren, van vijf naar twee. Per woning mogen ze straks ook niet meer dan vijf mensen ontvangen. Nu geldt een maximum van twee per kamer zodat particulieren momenteel aan tien mensen kamers kunnen verhuren, mits ze in hun woning voldoende ruimte hebben.